VS herdenken aanslagen 9/11

NEW YORK - Amerikanen stonden zondag in New York stil bij de aanslagen van 11 september 2001. Nabestaanden lazen tijdens een ceremonie op de 9/11 Memorial Plaza langzaam de namen voor van de bijna drieduizend slachtoffers.

Door ANP - 11-9-2016, 21:20 (Update 11-9-2016, 21:20)

Tijdens de herdenking werd tot zes keer toe een moment stilte in acht genomen. Het werd onder meer stil op de exacte tijden waarop gekaapte vliegtuigen het World Trade Center (WTC) en het Pentagon in vlogen en een vierde toestel, door ingrijpen van de passagiers, neerstortte in een veld in de staat Pennsylvania. De laatste twee stiltemomenten vielen samen met de tijdstippen waarop de torens van het WTC bezweken.

De aanslagen met passagiersvliegtuigen door terreurbeweging Al-Qaeda lieten de Verenigde Staten getraumatiseerd achter. Het waren de dodelijkste aanvallen op Amerikaans grondgebied sinds Japanse oorlogsvliegtuigen in 1941 Pearl Harbour aanvielen.