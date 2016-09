Man die Reagan neerschoot komt vrij

WASHINGTON - John Hinckley, de man die 35 jaar geleden de Amerikaanse president Ronald Reagan neerschoot, komt zaterdag op vrije voeten, waarschijnlijk voorgoed. Een federale rechter besliste in juli dat hij lang genoeg in een psychiatrisch ziekenhuis was behandeld en geen gevaar meer vormt voor anderen.

10-9-2016

De nu 61-jarige Hinckley trekt na zijn vrijlating in bij zijn negentigjarige moeder, die in een besloten gemeenschap woont in Williamsburg in Virginia, schrijft de krant The Washington Post. De afgelopen tien jaar was Hinckley daar al geregeld op proefverlof, steeds voor langere periodes.

Hinckley was 25 toen hij geobseerd raakte door de actrice Jodie Foster en de film Taxi Driver. Hij begon Reagan te stalken en schoot de president, diens woordvoerder James Brady, een lijfwacht en een politieman op 30 maart 1981 neer voor een hotel in Washington. Perschef Brady liep hersenletsel op en overleed in 2014.