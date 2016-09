Thailand en Maleisië denken over grensmuur

ANP Thailand en Maleisië denken over grensmuur

BANGKOK - Thailand en Maleisië overwegen langs hun grens een muur op te trekken. Die moet de smokkel van mensen en goederen tegengaan en beletten dat naar Maleisië uitgeweken moslimrebellen van daaruit aanslagen plegen in Thailand.

Door ANP - 9-9-2016, 16:35 (Update 9-9-2016, 16:35)

De islamitische opstandelingen in het uiterste zuiden van Thailand vechten al jaren tegen de regering in Bangkok. Ze hadden vermoedelijk ook de hand in de aanslagen op een aantal badplaatsen van vorige maand, waardoor vier doden vielen en onder meer vier Nederlandse toeristen gewond raakten. In de roerige grensstreek hadden mensen-, wapen- en drugssmokkelaars lang vrij spel. Afgelopen jaar hebben de Thaise autoriteiten wel een aantal mensensmokkelaars in de kraag weten te vatten.

Thailand en Maleisië hebben vrijdag afgesproken dat hun inlichtingendiensten nauwer gaan samenwerken. De plannen voor een grensmuur moeten nog worden uitgewerkt.