Felicitaties na afvoer chemische wapens Libië

ANP Felicitaties na afvoer chemische wapens Libië

BRUSSEL - Het harde werk van de Libische eenheidsregering om alle chemische wapens het land uit te krijgen is felicitaties waard. Federica Mogherini, Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, sprak vrijdag haar dank uit aan Libië. ,,Het risico dat de wapens in verkeerde handen vallen is hiermee weggenomen.''

Door ANP - 9-9-2016, 14:19 (Update 9-9-2016, 14:19)

Een Deens schip heeft de wapens naar Duitsland vervoerd, waar ze worden vernietigd. Ook deze landen kregen een pluim van de Italiaanse politica, evenals de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. ,,Dit is weer een stap naar de complete eliminatie van alle chemische wapenarsenalen'', aldus Mogherini.