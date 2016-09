EU: Turkije aan zet bij visumvrijstelling

ANKARA - Turken kunnen pas zonder visum naar de Europese Unie reizen als aan alle voorwaarden is voldaan. Wanneer dat gebeurt, is aan Turkije. Dat stelde EU-commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) vrijdag na overleg in Ankara.

Door ANP - 9-9-2016, 13:44 (Update 9-9-2016, 13:44)

Turkije moet onder meer nog zijn terrorismewetgeving in lijn brengen met Europese standaarden, maar het land zegt dat vanwege de vele dreigingen niet te kunnen doen. Een oplossing is mogelijk, zei Hahn.

Hahn tekende aan dat Turkije een kandidaat-lidstaat van de EU ,,was, is en zal blijven’’. Om nieuwe ,,toetredingshoofdstukken’’ te kunnen openen moet wel een oplossing worden gevonden voor het Cyprus-vraagstuk, zei hij. Turkije houdt een deel van Cyprus bezet en gesprekken met de Cypriotische regering hebben nog geen resultaat opgeleverd, waardoor Cyprus uitbreiding van de onderhandelingen blokkeert.

Noodtoestand

Europese politici hebben de Turkse zuiveringsoperaties na de mislukte staatsgreep van medio juli sterk bekritiseerd. De noodtoestand is nog altijd van kracht. De Turkse regering heeft toegezegd met respect voor de rechtsstaat en democratische normen te handelen, zeiden Hahn en EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

De twee commissarissen toonden zich verheugd over de ,,constructieve en intensieve'' dialoog. ,,We hebben besloten meer met - en niet over - elkaar te praten en onze samenwerking op alle gebieden voort te zetten'', aldus Mogherini. Beide partijen blijven de in maart gemaakte afspraken over opvang en verdeling van vluchtelingen dan ook naleven.