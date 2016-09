Kleumende toeristen bevrijd uit gondels

CHAMONIX - In de gestrande kabelbaan op de Mont Blanc zijn vrijdagochtend de laatste 33 toeristen uit de vastgelopen gondels bevrijd. Ze bevinden zich op een hoogte van ruim 3000 meter, waar 's nachts en 's ochtends ijzige temperaturen heersen. Onder de laatste pechvogels bevond zich in elk geval een kind van tien jaar.

Door ANP - 9-9-2016, 8:59 (Update 9-9-2016, 8:59)

De gondels kwamen om half zes donderdagmiddag tot stilstand met in totaal 110 mensen aan boord. Helikopters wisten 's avonds al tientallen mensen te redden, maar mist en invallende duisternis gooiden roet in het eten voor de overigen. De heli's konden de achterblijvers wel voorzien van voedsel en dekens.

De baan is in totaal 5 kilometer lang en bereikt een maximale hoogte van 3842 meter. De Mont Blanc is met 4810 meter de hoogste Alpentop.