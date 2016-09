Woede over nieuwste kernproef Noord-Korea

PYONGYANG - Noord-Korea heeft opnieuw een kernproef gehouden. De test veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 5.3. Direct nadat de uitvoering van de test door het regiem in Pyongyang bekend werd, volgden de internationale protesten.

Door ANP - 9-9-2016, 8:08 (Update 9-9-2016, 8:08)

De regering in buurland Zuid-Korea veroordeelde de proef terstond en repte van ,,geopolitieke spanningen". President Park Geun-hye overlegde met haar ambtgenoot Obama van de Verenigde Staten. Washington zal zijn bondgenoot Seoul te allen tijde steunen. Obama kondigde aan de sancties tegen Pyongyang te zullen opvoeren.

De Amerikanen willen onder meer met Japan de druk op Noord-Korea opvoeren om te bewerkstelligen dat het land een einde maakt aan zijn atoomproeven, die worden gekenmerkt als ,,een provocatie". Een fel protest was ook te horen in Parijs, door de Franse regering. China riep op tot terughoudendheid in de reacties.