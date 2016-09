Bouteflika vertoont zich in het openbaar

ALGIERS - De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika heeft zich donderdag onverwacht in het openbaar vertoond. Dat is zeer uitzonderlijk sinds hij drie jaar geleden een beroerte kreeg. Bouteflika opende in Algiers een conferentiecentrum. Hij reed in het complex rond in een rolstoel.

Door ANP - 8-9-2016, 22:31 (Update 8-9-2016, 22:31)

De publieke optredens van de 79-jarige president zijn zo zeldzaam geworden dat de oppositie zich hardop afvraagt of het niet beter is nieuwe verkiezingen uit te schrijven en niet te wachten tot 2019, wanneer zijn vierde termijn van vijf jaar afloopt. De tegenstanders denken dat de gezondheidstoestand van Bouteflika te zorgelijk is om het grootste land van Afrika, belangrijk exporteur van aardgas naar Europa, nog te leiden.

Volgens politiek analisten is zijn plotselinge verschijning, de eerste in twee jaar, een poging de roep om een vervroegde presidentsverkiezing te doen verstommen.