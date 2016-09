Strafzaak tegen McDonnell geseponeerd

ANP Strafzaak tegen McDonnell geseponeerd

WASHINGTON - Het Amerikaans Openbaar Ministerie heeft de rechtszaak tegen de voormalig gouverneur van Virginia Robert 'Bob' McDonnell wegens corruptie geseponeerd. Ook zijn vrouw Maureen gaat vrijuit. Dat heeft justitie donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-9-2016, 22:09 (Update 8-9-2016, 22:09)

,,Na zorgvuldige afweging van het recente besluit van het hooggerechtshof en van de principes van federale rechtsvervolging hebben we besloten deze zaak niet voort te zetten'', liet het departement in een verklaring weten.

Een rechtbank in Virginia veroordeelde McDonnell in 2014 tot twee jaar cel. Eerder al had een jury McDonnell schuldig bevonden aan het aannemen van geld in ruil voor politieke gunsten. Een zakenman had de gouverneur en zijn vrouw in totaal 177.000 dollar aan leningen, cadeaus en luxe goederen gegeven. Het OM eiste destijds tien jaar. McDonnell kondigde na de uitspraak meteen beroep aan en kreeg twee maanden geleden van het hof al gelijk. Nu is vervolging definitief van de baan.