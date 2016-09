Hongaars OM brengt cameravrouw voor rechter

ANP Hongaars OM brengt cameravrouw voor rechter

BOEDAPEST - De Hongaarse cameravrouw die vorig jaar in het grensgebied met Servië naar vluchtelingen trapte, moet zich voor de rechter verantwoorden. Het OM legde haar woensdag verstoring van de openbare orde ten laste. Petra Laszlo werd door haar werkgever ontslagen toen de beelden van haar optreden de wereld overgingen.

Door ANP - 7-9-2016, 15:20 (Update 7-9-2016, 15:20)

De officier van justitie schetste de situatie op de plek waar zij stond te filmen toen asielzoekers en migranten door een politiekordon braken. ,,Ze schopte een jonge man tegen de schenen en raakte een meisje op de knie.'' Laszlo probeerde ook nog iemand met een kind op de arm te laten struikelen. Dat mislukte. De man viel alsnog toen een politieagent hem wilde pakken.

Het OM vond geen bewijs voor een racistisch motief of vreemdelingenhaat. Laszlo was niet direct bereikbaar voor commentaar op de rechtszaak. Na haar geruchtmakend gedrag verontschuldigde ze zich in de krant Magyar Nemzet. ,,Ik ben bijna in shock door wat ik heb gedaan en wat mij is aangedaan. Ik ben niet harteloos en geen racist. Ik ben een vrouw, een moeder van kleine kinderen die haar baan kwijt is omdat ze in paniek een slecht besluit nam.''