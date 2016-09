Bemanning ISS heeft weer grond onder voeten

BAJKONOER - Drie bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS zijn weer terug op aarde. In de nacht van dinsdag op woensdag verlieten ze hun onderkomen, stapten ze in een capsule en landden ze uiteindelijk op de steppe van Kazachstan.

Door ANP - 7-9-2016, 8:32 (Update 7-9-2016, 8:32)

De drie waren in maart de ruimte in gegaan. Onder hen is de Amerikaan Jeff Williams. Voor hem was het de vierde missie. Hij is nu de meest ervaren Amerikaanse astronaut ooit, hij heeft in totaal 534 dagen doorgebracht in het luchtledige. Een wereldrecord is het niet, de Rus Gennadi Padalka is 879 dagen in de ruimte geweest, oftewel 2,5 jaar van zijn leven.

Williams heeft het ISS in de afgelopen maanden voorbereid op de eerste bemande commerciële vluchten. Vanaf 2018 moeten bedrijven mensen naar het ISS brengen. Dan verliest Rusland zijn monopolie.

De andere twee terugkeerders zijn de Russen Aleksej Ovtsjinin en Oleg Skripotsjka. In het ISS zitten nu nog een Rus, een Japanner en een Amerikaanse. Eind september gaat de volgende ploeg naar boven, bestaande uit een Amerikaan en twee Russen. In november gaat weer een Europeaan naar het ISS, de Fransman Thomas Pesquet.