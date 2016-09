Orkaan Newton eist levens in Mexico

SAN JOSE DEL CABO - Twee doden en drie vermisten, dat was het trieste resultaat nadat orkaan Newton dinsdag over het noordwesten van Mexico was geraasd. De orkaan blies over het Mexicaanse schiereiland Baja California en bracht niet alleen een enorme storm van 120 kilometer per uur, maar ook zware regenval met zich mee.

7-9-2016

Cabo San Lucas is een toeristisch gebied dat vooral bij Amerikanen populair is. Maar omdat het nu toeristische laagseizoen is, waren de hotels niet heel vol.

Twee lichamen spoelden na de storm aan op het strand. De twee doden maakten vermoedelijk deel uit van de vijfkoppige bemanning van een vissersboot. De marine is op zoek naar de andere drie bemanningsleden.

De orkaan van categorie 1 is op weg naar de Golf van Californië.