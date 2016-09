Fransen bereiden offensief Mosul voor

ANP Fransen bereiden offensief Mosul voor

PARIJS - Frankrijk treft voorbereidingen om een offensief van het Iraakse leger tegen de terreurgroep Islamitische Staat in de stad Mosul te ondersteunen. Artilleriestukken worden naar Irak verscheept en ook het vliegdekschip Charles de Gaulle wordt in gereedheid gebracht, zei minister van Defensie Jean-Yves Le Drian dinsdag.

Door ANP - 6-9-2016, 16:11 (Update 6-9-2016, 16:11)

Rond Mosul, 400 kilometer ten noorden van Bagdad, heeft het Iraakse leger stellingen betrokken. Verwacht wordt dat het dit najaar een offensief begint om de tweede stad van het land op IS te heroveren. Vanuit de Grote Moskee in Mosul riep IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 in delen van Irak en Syrië een kalifaat uit.

Frankrijk, het eerste land dat zich aansloot bij de Amerikaanse luchtaanvallen in Irak, heeft de luchtacties tegen IS in Irak en Syrië opgevoerd na enkele terroristische aanslagen van IS in Frankrijk. Franse speciale eenheden zijn in beide landen actief en Frankrijk levert ook wapens aan rebellen in Syrië.