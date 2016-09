SPD wint, AfD groter dan CDU

SCHWERIN - Regeringspartij SPD is ondanks verlies van stemmen als winnaar uit de bus gekomen in de prognoses over de uitslag van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De partij Alternative für Deutschland (AfD) deed voor het eerst mee aan verkiezingen in een deelstaat en is in de prognoses de tweede partij geworden.

Door ANP - 4-9-2016, 18:21 (Update 4-9-2016, 18:40)

De AfD krijgt in de exitpolls van omroepen ARD en ZDF 21 procent en heeft daarmee meer stemmen dan het CDU van bondskanselier Angela Merkel, dat 19 procent van de stemmen krijgt. De SPD krijgt ongeveer 30 procent. De opkomst is nog niet precies bekend maar was waarschijnlijk hoger dan bij de vorige deelstaatsverkiezingen, toen 51,5 procent van de kiezers ging stemmen.

De regeringspartijen SPD en CDU verliezen in de prognoses beide vergeleken met vijf jaar geleden, respectievelijk 5,1 en 4 procent. Toch behouden zij hun meerderheid in het deelstaatsparlement en kunnen zij dus samen door regeren als ze dat willen.

De parlementsverkiezingen in de dun bevolkte krimpregio boeien de rest van het land normaal gesproken totaal niet. Het succes van de populistische anti-immigratiepartij AfD maakt de stembusgang voor veel Duitsers, inclusief bondskanselier Angela Merkel, spannend.