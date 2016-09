VS helpen Erdogan met vervolging coupplegers

HANGZHOU - De Amerikaanse president Barack Obama heeft zondag tijdens de top van de G20 in China tegenover zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan bevestigd dat de VS zijn land bijstaan bij het vervolgen van coupplegers. Militairen deden 15 en 16 juli een poging de macht te grijpen in Turkije. De poging tot staatsgreep mislukte en volgens Erdogan zit een rivaal van hem, Fethullah Gülen, achter de couppoging. Buiten Turkije wordt deze beschuldiging niet erg serieus genomen.

Door ANP - 4-9-2016, 9:12 (Update 4-9-2016, 9:12)

De 75-jarige moslimgeleerde Gülen woont al sinds 1999 in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Gülen was eerder een bondgenoot van Erdogan in de strijd tegen de wereldlijke elite in het land die vooral steunde op de militairen. De afgelopen jaren zijn Gülen en Erdogan in een bittere strijd verwikkeld geraakt over de koers van het land en de autoritaire regeerstijl van Erdogan die al dertien jaar aan de macht is.