AfD schiet wortel in noordoosten Duitsland

SCHWERIN - In de noordoostelijke Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn zondag parlementsverkiezingen. Voor het eerst doet de populistische anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) er mee en dat gaat vrijwel alle andere partijen stemmen kosten. Peilingen geven aan dat de AfD circa 22 procent van de kiezers binnenhaalt. Een grote zege voor de AfD zou een klap betekenen voor bondskanselier Angela Merkel. Haar CDU die in de deelstaat meeregeert, lijkt grote moeite te hebben de AfD voor te blijven.

Door ANP - 4-9-2016, 2:29 (Update 4-9-2016, 2:29)

De in 2013 opgerichte AfD hamert op problemen met vluchtelingen. Ondanks het feit dat in Mecklenburg-Vorpommern slechts 1,5 procent van de 1,6 miljoen inwoners vluchteling is, overheerst het vluchtelingenthema net als elders in de Bondsrepubliek de verkiezingsstrijd.

De regeringscoalitie van de sociaaldemocratische premier Erwin Sellering met de christendemocraten onder leiding van Lorenz Caffier hoeft volgens peilingen dus niet te rekenen op dankbare kiezers die het economisch beleid belonen. Sellingers SPD zou fors verliezen en naar 28 procent van de kiezers terugvallen. Volgens Sellinger is het schuld van Merkel dat vluchtelingen het thema van deze stembusgang zijn.