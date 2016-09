Toeristenboot zinkt voor kust Antalya [video]

ANP Toeristenboot zinkt voor kust Antalya

ISTANBUL - Een boot met toeristen is voor de kust van de Turkse provincie Antalya gezonken. Dat gebeurde tijdens hevige regenval en harde wind. Volgens Turkse media konden 79 mensen worden gered en worden een of twee mensen vermist. Het is niet duidelijk welke nationaliteit de opvarenden hebben.

Door ANP - 3-9-2016, 18:57 (Update 3-9-2016, 22:18)

Het schip zonk op weg terug naar de haven op ongeveer drie kilometer uit de kust. Reddingwerkers waren snel ter plekke. Op foto's in Turkse media is een gezonken driemaster te zien.

Ruim dertig passagiers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een van de overlevenden sloeg het schip plotseling om, waarna de opvarenden in zee terechtkwamen.

