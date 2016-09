Hond gered uit aardbevingspuin in Amatrice

ROME - Tien dagen na de aardbeving in de Italiaanse stad Amatrice hebben de reddingswerkers een hond levend onder het puin vandaan gehaald. De Golden Retriever Romeo werd in de ruïnes van een huis in het zwaar getroffen deel van de stad gevonden, meldden Italiaanse media zaterdag. De baasjes van de hond hadden na de aardbeving van 24 augustus een veilig heenkomen gezocht, maar van hun hond ontbrak sindsdien ieder spoor.

Door ANP - 3-9-2016, 12:06 (Update 3-9-2016, 12:06)

Toen de eigenaars tien dagen later naar hun huis teruggingen om persoonlijke bezittingen uit het puin te halen, gaf de ingesloten hond een teken van leven. Volgens de berichtgeving gaat het goed met het dier, dat in een klein hol onder het puin zat.

De aardbeving heeft 290 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers kwamen uit Amatrice.