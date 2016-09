Britse 'remainers' nog maar eens de straat op

LONDEN - Tienduizenden mensen worden zaterdag in het centrum van Londen en andere Britse steden verwacht om te protesteren tegen het vertrek van het land uit de Europese Unie. De organisatie heeft belangstellenden opgeroepen in het blauw, de kleur van de EU-vlag, op de betogingen te verschijnen.

Door ANP - 3-9-2016, 5:16 (Update 3-9-2016, 5:16)

In Londen verzamelen de tegenstanders van de zogenoemde brexit zich zaterdagochtend, voor de tweede maal sinds het brexitreferendum in juni in hun nadeel uitviel, voor het parlementsgebouw in Westminster. Ze hopen het Lagerhuis, dat maandag debatteert over het Britse afscheid van de EU, te bewegen daarvoor alsnog een stokje te steken. De regering wil de uittredingsprocedure echter niet aan het Lagerhuis voorleggen, al moet de rechter zich nog over dat standpunt uitspreken. Het parlement kan ook niet eigenmachtig besluiten een nieuw brexitreferendum uit te schrijven.

De regering van de nieuwe premier Theresa May zoekt nog altijd koortsachtig naar de beste manier om de EU te verlaten. Ze heeft de uittredingsprocedure nog niet in werking gesteld om tijd te kopen om de brexit voor te bereiden.