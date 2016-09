Obama overweegt verlichting sancties Myanmar

ANP Obama overweegt verlichting sancties Myanmar

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama overweegt de sancties tegen Myanmar verder te verlichten. Halverwege september brengt de minister van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land Aung San Suu Kyi een bezoek aan Washington.

Door ANP - 3-9-2016, 4:22 (Update 3-9-2016, 4:22)

Verwacht wordt dat Obama bij Suu Kyi zal peilen in hoeverre zij wil dat Washington de duimschroeven losser draait bij het nog steeds machtige leger van Myanmar. De Nobelprijswinnares was in haar tijd als oppositieleidster met huisarrest een groot voorstander van westerse sancties tegen de militaire dictatuur in haar land.

Nu is de rol van het leger kleiner geworden en heeft Suu Kyi als minister van Buitenlandse Zaken en Adviseur van Staat de macht in handen. Met haar invloed probeert ze de bevolking te laten profiteren van economische groei terwijl ze de druk op de generaals hoog wil houden om zo nog meer democratische hervormingen te bewerkstelligen.