ANP Rajoy krijgt opnieuw geen vertrouwen

MADRID - Demissionair premier Mariano Rajoy is er ook vrijdag niet in geslaagd het vertrouwen van het Spaans parlement te winnen voor een tweede ambtstermijn. Tenzij er de komende twee maanden alsnog een oplossing wordt gevonden voor de politieke impasse, is daarmee het aftellen begonnen naar nieuwe verkiezingen. Dat wordt de derde gang naar de stembus in een jaar tijd.

Door ANP - 2-9-2016, 21:58 (Update 2-9-2016, 21:58)

Evenals woensdag, toen de eerste stemming was, kreeg Rajoy steun van slechts 170 afgevaardigden in de Cortes, die 350 leden telt. Behalve de conservatieven van zijn eigen PP, spraken alleen de liberale nieuweling Ciudadanos en een kleine partij van de Canarische Eilanden zich uit voor de minister-president. Te weinig om door te regeren. De sociaaldemocraten, de antibezuinigingsalliantie Podemos en regionale partijen uit Baskenland en Catalonië bleven tegen een nieuw kabinet-Rajoy.