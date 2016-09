Meerderheid Colombia voor vredesakkoord

BOGOTA - De bevolking van Colombia lijkt met ruime meerderheid te zullen instemmen met het vredesakkoord tussen de regering en de linkse guerrilla-organisatie FARC. Over precies een maand mogen de kiezers zich in een referendum uitspreken. In een enquête, waarvan de resultaten vrijdag werden bekendgemaakt, liet 62 procent van de ondervraagden weten voorstander te zijn van de overeenkomst, 28 procent is tegen.

De overige respondenten hebben hun mening nog niet bepaald. De pleitbezorgers van het vredesverdrag winnen terrein. Enkele weken geleden was de stemverhouding nog ongeveer in evenwicht. De critici vinden vooral dat de rebellen met relatief lage straffen wegkomen en zitting krijgen in het parlement.

De verwachting is dat op 2 oktober ten minste de helft van de stemgerechtigden komt opdagen. Het akkoord zou een eind maken aan een van de langst slepende conflicten in Latijns-Amerika. Sinds de jaren zestig zijn er in Colombia door de strijd meer dan 220.000 mensen omgekomen.