ANP Gewonde schutter Christiania overleden

KOPENHAGEN - De man die in de Deense hippiekolonie Christiania in de nacht van woensdag op donderdag twee agenten en een burger verwondde, is aan zijn verwondingen bezweken. De 25-jarige schutter was op de vlucht door de politie neergeschoten.

Door ANP - 2-9-2016, 11:22 (Update 2-9-2016, 11:22)

De politie wilde de man aanhouden op verdenking van drugshandel. Hij verweerde zich echter fel en schoot twee agenten en een toerist neer. Een politieman werd in het hoofd geraakt, de ander in een been. De toerist liep een schotwond aan zijn dijbeen op.

De zelfverklaarde vrijstaat Christiania in de Deense hoofdstad Kopenhagen dateert van de jaren zeventig. Wie de wijk binnenwandelt ziet borden met de tekst ,,Je verlaat nu de Europese Unie''. Er wonen krakers, hippies, anarchisten, kunstenaars en andere mensen die zich weigeren te conformeren aan de huidige maatschappij. Binnen Christiania gelden eigen wetten en regels. Zo worden er veel drugs gebruikt. Af en toe valt de politie Christiania binnen om softdrugs in beslag te nemen.