ANP Trump: extra bewakers en meer politie

WASHINGTON - De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump gaat illegale migranten in de Verenigde Staten keihard aanpakken. Hij komt met een nieuw opsporingsapparaat en stelt extra bewakers aan om illegalen op te sporen en terug te sturen naar het land van herkomst. Ook buitenlandse criminelen worden opgespoord en het land uitgezet.

Door ANP - 1-9-2016, 5:10 (Update 1-9-2016, 5:10)

Dat zei de Republikein tijdens een speech over immigratie die hij woensdagnacht in Arizona hield. Naar de speech werd verwachtingsvol uitgekeken, zeker omdat Trump de laatste weken iets gematigder leek. Trump ging er nu echter hard in en benadrukte opnieuw dat er een muur moet komen bij de grens met de Verenigde Staten en Mexico om een einde te maken aan de illegale immigratie. Ook gaf hij aan dat illegalen geen kans hebben op een legale status, als hij aan de macht komt.

Woensdag had hij een gesprek met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto, die hem liet weten dat Mexico niet voor deze muur gaat betalen. Trump denkt daar anders over, zo blijkt uit zijn speech. ,,Zij gaan betalen. Geloof mij, honderd procent. Ze weten het nog niet, maar zij gaan betalen.''