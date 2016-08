Trump verrassend positief over relatie Mexico

MEXICO-STAD - Mexico en de Verenigde Staten hebben veel gezamenlijke belangen en zijn er allebei bij gebaat om het halfrond waarvan ze deel uitmaken veilig en welvarend te houden. Dat zei de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump woensdag in een gezamenlijke persconferentie met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto.

Door ANP - 31-8-2016, 22:55 (Update 31-8-2016, 23:04)

De twee spraken voorafgaand aan de persconferentie een uur met elkaar. Trump toonde zich opmerkelijk verzoenend, zeker gezien zijn eerdere omschrijvingen van Mexico als een land dat criminelen en verkrachters naar de VS stuurt. ,,Het is een enorme eer dat u me hier heeft uitgenodigd'', zei Trump tegen Peña Nieto.

Volgens Trump delen de twee landen vijf doelstellingen: een einde aan illegale migratie, het beveiligen van de grens, het ontmantelen van drugskartels en het indammen van drugs- en wapensmokkel, aanpassing van vrijhandelsverdrag NAFTA en het behoud van industrie voor het westelijk halfrond. Over een van zijn meest omstreden verkiezingsbeloftes - een muur op de grens, betaald door Mexico - was Trump opeens een stuk minder stellig: het onderwerp kwam ter sprake, maar wie de rekening krijgt wordt later bepaald, aldus de omstreden Republikein.

Peña Nieto benadrukte op zijn beurt dat het grensverkeer in sommige gevallen ook schadelijk is voor zijn land, en dan vooral de stroom illegale wapens en geld, die de macht van de drugskartels vergroot. ,,Uw aanwezigheid hier, meneer Trump, toont aan dat we fundamentele belangen delen'', aldus de Mexicaanse president. ,,Onze landen zijn belangrijk voor elkaar. De nieuwe Amerikaanse regering kan samenwerking verwachten en een bereidheid om de regio veiliger te maken.''