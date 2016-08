Temer beëdigd als opvolger Rousseff

ANP Temer beëdigd als opvolger Rousseff

BRASILIA - De conservatieve vicepresident van Brazilië, Michel Temer, is woensdag beëdigd als opvolger van de afgezette president Dilma Rousseff. Temer mag haar ambtstermijn, die nog loopt tot eind 2018, uitdienen.

Door ANP - 31-8-2016, 22:12 (Update 31-8-2016, 22:12)

Temer nam de taken van Rousseff al voor haar waar sinds de senaat haar in mei op non-actief stelde. De interim-president en zijn bestuurderspartij PMDB waren in 2014 een coalitie aangegaan met Rousseffs Arbeiderspartij, maar lieten de sociaaldemocraten afgelopen voorjaar vallen en maakten gemene zaak met de oppositie. Zo ontstond een meerderheid voor Roussefs afzetting, die woensdag haar beslag kreeg.

De senaat besloot Rousseff uit haar ambt te zetten omdat ze met begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Ook Temer is echter, als zoveel Braziliaanse politici, niet van onbesproken gedrag. Hij wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen.