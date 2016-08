Achtervolging Londen eindigt in drama

LONDEN - De achtervolging van een auto door de politie in Londen is uitgelopen op een drama. De vluchtwagen kwam op het trottoir in een wandelende familie terecht, waardoor twee mensen omkwamen.

Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De vluchter is gearresteerd, aldus Britse media woensdag.

De auto werd door twee voertuigen van de politie achterna gezeten toen de vluchter de macht over het stuur verloor en met grote vaart de stoep op reed in Penge, in het zuidoosten van de Britse hoofdstad.

De vluchter reed volgens Britse media in een gestolen auto.