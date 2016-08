Turkije wil 'IS-vrije strook' langs grens

ANKARA - Turkije wil langs de grens in Syrië een strook van 90 kilometer breed waar de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS) uit zijn verdreven. Dit heeft een woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan woensdag gezegd.

Door ANP - 31-8-2016, 13:48 (Update 31-8-2016, 14:14)

Een week geleden stuurde Turkije troepen de grens over om zich militair in de Syrische burgeroorlog te mengen. De Turkse regering maakt zich behalve over IS ook grote zorgen over de Koerdische Syriërs die een eigen autonome staat en strijdmacht hebben opgezet. Het gaat volgens Ankara feitelijk om een dependance van de terroristische extreemlinkse Koerdische beweging PKK. De PKK belaagt de Turkse staat vooral vanuit Irak.

De Koerdische milities in Syrië die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen, beheersen in Syrië het grootste deel van het gebied langs de Turkse grens. IS is langs die grens nog actief in het noordoosten van Syrië, ten noorden van Aleppo.