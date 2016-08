Corbyn nog populairder als Labour-leider

EDINBURGH - Jeremy Corbyn, de uitgesproken linkse leider van de Britse oppositiepartij Labour, geniet momenteel nog meer steun dan een jaar geleden toen de leden hem kozen als hun voorman. Dat heeft een enquête in opdracht van The Times uitgewezen. De krant meldt in de woensdageditie dat Corbyn, die het vertrouwen van zijn collega's in het parlement volledig kwijt is, kan rekenen op 62 procent van de stemmen. Dat was 59. Zijn concurrent Owen Smith komt vooralsnog niet verder dan 38 procent.

Door ANP - 31-8-2016, 9:46 (Update 31-8-2016, 9:46)

Labour, ooit dominant onder leiding van Tony Blair en Gordon Brown, verkeert in een van de grootste crises in het 116-jarig bestaan nadat de Britten in juni hadden besloten de Europese Unie te verlaten. De tweespalt zorgt ervoor dat links niet toekomt aan het stellen van prioriteiten voor de onderhandelingen over de 'brexit' als het zover is.

De huidige leden van het lagerhuis geloven bovendien niet dat Corbyn (67) Labour aan een verkiezingsoverwinning kan helpen. Dat was reden aan te sturen op de benoeming van een nieuwe leider. De 'gewone man' in de partij denkt daar anders over.