ANP 'Ebola na anderhalf jaar nog in sperma man'

CHICAGO - Ebola is ontdekt in het sperma van een man die ongeveer anderhalf jaar eerder was genezen van het virus. Dat blijkt uit een studie onder 429 mannen, waarover dinsdag werd gepubliceerd in Lancet Global Affairs.

Door ANP - 31-8-2016, 1:23 (Update 31-8-2016, 1:23)

Bij 24 deelnemers aan de studie werden een jaar nadat ze waren genezen nog deeltjes van het virus aangetroffen in het sperma. Alle mannen namen deel aan een bevolkingsonderzoek van de Liberiaanse overheid, die sperma laat testen op de aanwezigheid van ebola.

In een geval ontdekten de onderzoekers virusdeeltjes in het sperma van een man die zeker 565 dagen eerder was genezen. ,,Voorafgaande aan deze uitbraak, dachten onderzoekers nog dat het ebolavirus na de genezing nog drie maanden kon worden teruggevonden in sperma'', aldus dokter Moses Soka.

De autoriteiten in Liberia geven mannelijke ebola-overlevenden van vijftien jaar en ouder de mogelijkheid om hun sperma maandelijks te laten testen. Ook krijgen ze tips over veilige seks en condooms. Het virus greep eerder om zich heen in West-Afrika, met vele duizenden doden tot gevolg.