Straaljager Zwitserse luchtmacht gevonden

ANP Straaljager Zwitserse luchtmacht gevonden

ZÜRICH - Een F-18 van de Zwitserse luchtmacht die sinds maandag spoorloos was, is gelokaliseerd. De straaljager is neergestort gevonden in het bergachtig gebied rond de Sustenpass, liet het leger weten.

Door ANP - 30-8-2016, 15:30 (Update 30-8-2016, 15:30)

De waarneming werd door een helikopter gedaan. De piloot is nog niet aangetroffen. Vanwege de wind hebben helikopters nog geen hulpverleners kunnen afzetten op het moeilijk begaanbare terrein.

Het toestel was maandag aan het eind van de middag boven het centraal gelegen plaatsje Susten verdwenen. Zoekacties werden eerst bemoeilijkt door de duisternis en dinsdagochtend door het weer.

In 2013 stortte eenzelfde soort straaljager van de Zwitserse luchtmacht neer. Eerder dit jaar stortte een F-5 van een stuntteam van de Zwitserse luchtmacht neer in Friesland, bij het plaatsje Beetgum. Het stuntteam was in Nederland voor een demonstratievlucht tijdens de Luchtmachtdagen.