Vrijgeleide voor Tanja Nijmeijer

DEN HAAG - De kans is aanwezig dat de Nederlandse Farc-strijder Tanja Nijmeijer (38) op termijn weer naar Nederland terug kan keren. Er ligt nog een internationaal aanhoudingsbevel voor de Twentse, maar dat zou in het kader van het Colombiaanse vredesproces kunnen worden ingetrokken.

Door Olof van Joolen en Kieran Kaal - 29-8-2016, 23:03 (Update 29-8-2016, 23:03)

Nijmeijer, die zich in 2002 aansloot bij de marxistische terreurbeweging, wordt door de VS gezocht vanwege ontvoering. Slachtoffers waren drie Amerikaanse drugsbestrijders die in 2003 een noodlanding maakten in Farc-gebied. De Denekampse staat op de lijst van gezochten...