Twee doden bij ongeluk met bus hulpverleners

BATON ROUGE - Bij een zwaar ongeluk met een bus in de Amerikaanse staat Louisiana zijn twee mensen om het leven gekomen en tientallen gewonden gevallen. De chauffeur van de bus, die hulpverleners vervoerde voor het opruimen van schade van overstromingen bij Baton Rouge, reed in op een ongeluk op de snelweg vanuit New Orleans.

Door ANP - 29-8-2016, 2:01 (Update 29-8-2016, 2:01)

De buschauffeur, een illegale immigrant uit Honduras die niet in het bezit was van een rijbewijs, raakte op een natte weg de macht over het stuur kwijt en ramde stilstaande auto's en drie brandweermannen die hielpen bij het bergen van een ongeluk. Een van de brandweermannen en een inzittende van een auto kwamen hierbij om het leven. Tussen de dertig en veertig mensen, onder wie veel inzittenden van de bus, raakten gewond. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de regio.