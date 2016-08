Leider IS zat in Abu Ghraib-gevangenis

ANP Leider IS zat in Abu Ghraib-gevangenis

BAGDAD - Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurbeweging Islamitische Staat, zat in 2004 in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis. Dat heeft het Amerikaanse leger bevestigd aan de Amerikaanse onderzoekswebsite The Intercept. Dat Baghdadi door de Amerikanen gevangen werd genomen tijdens de bezetting van Irak was al bekend, maar tot nu toe werd gedacht dat hij in Camp Bucca zat, in het zuiden van Irak.

Door ANP - 26-8-2016, 19:18 (Update 26-8-2016, 19:18)

De IS-leider stond niet onder zijn eigen naam, Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, geregistreerd, maar onder een nummer, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse leger. Volgens The Intercept zat hij acht maanden in Abu Ghraib en werd hij pas in oktober 2004, twee maanden voor zijn vrijlating, overgeplaatst naar Camp Bucca.

Abu Ghraib werd berucht nadat in 2004 beelden opdoken van misbruik en vernedering van gevangenen door een groep Amerikaanse soldaten.