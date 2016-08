Franse Raad van State schrapt boerkiniverbod

PARIJS - De Franse Raad van State heeft een voorlopige streep gezet door het boerkiniverbod in het plaatsje Villeneuve-Loubet. Volgens de rechters druist het verbod op de religieuze badkledij in tegen de burgerlijke vrijheden. Het gaat om een voorlopig besluit, dat de Raad van State in staat stelt de tijd te nemen om tot een grondiger oordeel te komen.

Door ANP - 26-8-2016, 15:18 (Update 26-8-2016, 15:31)

De Franse Liga voor de Mensenrechten had protest aangetekend tegen het verbod in Villeneuve-Loubet. De Conseil d'Etat noemt het verbod ''een ernstige, en duidelijk illegale schending van fundamentele vrijheden, de vrijheid van religie en individuele vrijheden''.

In een dertigtal andere Franse gemeenten zijn vergelijkbare verboden ingesteld. Die blijven voorlopig van kracht, totdat die ook worden aangevochten bij de rechter.