'Europa blijft zwak na verkiezing Nederland'

ANP 'Europa blijft zwak na verkiezing Nederland'

MOSKOU - Europa blijft ook na de verkiezingen in Nederland zwak. Dat zei de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van de Russische senaat, Konstantin Kossatsjov, donderdag. Het enige bijzondere is volgens hem, dat de rechtse populist Geert Wilders vooraf als de grote winnaar werd gezien maar dat niet is geworden.

Door ANP - 16-3-2017, 10:05 (Update 16-3-2017, 10:05)

De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel kunnen volgens Kossatsjov na de verkiezingswinst van premier Mark Rutte even opgelucht ademhalen. ,,Maar de panische angst van de gevestigde Europese elites voor de uitdagingen van de 21e eeuw blijft voelbaar. Verkiezingen in één land van de EU veranderen de problemen in Europa niet.''