PVV grootste in Emmen

EMMEN - De PVV heeft de meeste stemmen gekregen in Emmen. De partij van Geert Wilders kreeg 18,6 procent van de stemmen. Met de steun van 15,3 procent kiezers eindigde de SP op de tweede stek. De VVD werd derde met een score van 14,8 procent

Door ANP - 16-3-2017, 10:01 (Update 16-3-2017, 10:01)

In de meeste andere gemeenten in Drenthe werd de VVD het grootst, onder meer in Assen. Daar stemde 16,5 procent voor de partij van premier Mark Rutte.