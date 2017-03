Uitslag Etten-Leur later door hertelling

ETTEN-LEUR - De uitkomst van de verkiezingen in Etten-Leur is in de nacht van woensdag op donderdag vertraagd door een hertelling. Rond 04.00 uur werd een verschil ontdekt tussen het aantal stempassen en het aantal uitgebrachte stemmen. Het verschil was niet heel groot maar voldoende om de stemmen van zes van de vijftien stembureaus opnieuw te tellen, zei een gemeentewoordvoerster.

Door ANP - 16-3-2017, 9:46 (Update 16-3-2017, 9:46)

Volgens de woordvoerster hebben stembureauvoorzitters en vrijwilligers de hele nacht gewerkt om donderdagochtend alsnog een uitslag te kunnen doorgeven. De gemeente kondigde aan dat het tellen geëvalueerd zal worden om te ontdekken wat er is misgegaan.

De VVD is in Etten-Leur de grootste partij. De liberalen kregen 26,2 procent van de stemmen. De PVV werd de tweede partij met 16 procent van de stemmen en het CDA kwam met een score van 13,6 procent op plaats drie.