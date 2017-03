Wilders bezweert: volgende keer grootste

DEN HAAG - Geert Wilders ziet in de voorlopige verkiezingsuitslag voor zijn PVV een opgaande lijn en bezweert dat zijn partij die zal voortzetten. ,,We waren de derde partij van Nederland. We zijn nu de tweede partij van Nederland. En de volgende keer worden we nummer één'', stelde hij donderdagochtend op Twitter.

Door ANP - 16-3-2017, 8:45 (Update 16-3-2017, 8:45)

Wilders twittert ,,supertrots'' te zijn ,,op al onze kiezers, meer dan één miljoen Nederlanders! Twaalf jaar na oprichting is PVV de tweede partij van Nederland!''

Met ruim 95 procent van de stemmen geteld, blijft de PVV steken op twintig zetels. Wilders' partij blijft daarmee CDA en D66 nipt voor, maar moet wel een straatlengte voorsprong aan de VVD laten. Sinds 2010 was de PVV de derde partij van het land, maar van 2010 tot 2012 had de partij wel meer zetels dan nu.

Van de ,,patriottische lente" die Wilders eerder aankondigde, lijkt voorlopig niets terecht te komen. Alle partijen die er toe doen hebben uitgesloten met de PVV te gaan samenwerken.