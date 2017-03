Rutte waarschuwt voor ingewikkelde formatie

DEN HAAG - Premier Mark Rutte waarschuwt dat de vorming van een nieuwe regering nog wel even op zich kan laten wachten. ,,Het gaat wel even duren denk ik'', zei hij donderdagochtend voor de microfoon van Radio 538. ,,Het kan best wel eens een complexe formatie zijn. Dan zul je voor een aantal weken partijen bij elkaar zien zitten.''

Door ANP - 16-3-2017, 8:18 (Update 16-3-2017, 8:18)

Rutte, wiens VVD weliswaar verliest maar toch ruimschoots de grootste partij blijft, maakt aanspraak op het voortouw in de kabinetsformatie. ,,Maar dat moet de rest ons ook gunnen, dus dat gaan we ook weer zien.''