Buitenlandse media: Rutte is held van Europa

ANP Buitenlandse media: Rutte is held van Europa

WASHINGTON - De voorlopige uitslag van de Nederlandse verkiezingen wordt door buitenlandse media omschreven als een nederlaag voor het populisme. Rutte is ,,een avond lang de held van Europa'', kopte de Duitse krant Die Welt.

Door ANP - 16-3-2017, 6:43 (Update 16-3-2017, 6:43)

Rutte dankt die heldenstatus volgens de krant aan het feit dat hij PVV-leider Geert Wilders voorbleef. ,,Rutte is op dit moment niet alleen de held van zijn aanhangers. Hij is de held van Europa'', schrijft Die Welt.

CNN concludeert dat het extreemrechts populisme heeft gefaald voor een eerste test in Europa, nu de PVV ruim achter de VVD lijkt te zijn geëindigd. ,,Populism takes a hit'', concludeerde de nieuwszender.

Vertrek

Nadat de Britten stemden voor een vertrek uit de Europese Unie en Donald Trump de verkiezingen won in de VS, werd vanuit het buitenland vol spanning naar Nederland gekeken. Volgens The New York Times volgde Europa deze verkiezingen op de voet.

Ook de Britse BBC had vooral oog voor de politieke tweestrijd tussen Rutte en de PVV-leider. ,,Premier Rutte viert 'afwijzing van het populisme''', kopte de Britse omroep boven een foto van een breed lachende VVD-leider.

Winnaar

The Guardian wees ondertussen GroenLinks aan als grootste winnaar van de verkiezingen. De partij van Jesse Klaver, ,,door zijn enthousiaste aanhangers omschreven als The Jessiah'', wordt voor het eerst de grootste partij op links, berichtte de Britse krant.

Ook in Turkije zijn de verkiezingen met belangstelling gevolgd. Daily Sabah schreef op basis van de exitpolls over een ,,onverwacht teleurstellende prestatie'' van Wilders, die door de krant wordt bestempeld als ,,islamofoob'' en ,,xenofoob''.

Volgens Daily Sabah is de voorlopige uitslag opvallend, omdat Wilders naar verwachting aan steun zou winnen vanwege de diplomatieke rel met Turkije.