ANP VVD mag weer voortouw nemen in formatie

DEN HAAG - Na de verkiezingen wordt donderdag de eerste stap gezet op weg naar een nieuwe regering. De leiders van de fracties in de Tweede Kamer hebben een overleg gepland met Kamervoorzitter Khadija Arib over wie het voortouw moet nemen bij de vorming van het nieuwe kabinet.

Door ANP - 16-3-2017, 5:38 (Update 16-3-2017, 5:38)

Aangezien de VVD weer de grootste partij is geworden, zullen de liberalen ook nu weer als eerste aan bak mogen. De vorige keer, in 2012, wezen de liberalen Henk Kamp aan als zogenoemde verkenner om uit te vissen welk kabinet mogelijk is.

Waarschijnlijk komt er deze keer ook weer een verkenner. Het hele proces hangt vooral van ongeschreven regels aan elkaar. Zo verdween bij de vorige kabinetsformatie in 2012 de rol van de koning als begeleider van het proces, en nam de Tweede Kamer voor het eerst het voortouw.

Informateur

Als er kansen worden gezien voor een regering, kan een zogenoemde informateur gaan informeren of zo'n kabinet ook tot stand kan komen. De formateur tenslotte, die in de regel de nieuwe premier wordt, kan dan aan het einde van het proces een regering gaan vormen of samenstellen (formeren).

In de tussentijd nemen de vertrekkende parlementariërs op 22 maart in een feestelijke zitting afscheid van de Tweede Kamer. Op 23 maart worden alle 150 leden van de nieuwgekozen Kamer beëdigd. Vanaf 22 maart middernacht tot aan de beëdiging is Nederland dan korte tijd Kamerloos.