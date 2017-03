VVD grootste in Haarlem

HAARLEM - De VVD is, net als na de vorige Kamerverkiezingen in 2012, in Haarlem als grootste uit de bus gekomen. De partij behaalde 19,1 procent van de stemmen, een lichte daling van ongeveer 4 procent.

Door ANP - 16-3-2017, 3:32 (Update 16-3-2017, 3:32)

D66 is de tweede partij met 17,9 procent. De PvdA kreeg 7,8 procent van de stemmen. In 2012 kwam die partij nog op 30,4 uit. GroenLinks boekte een grote winst van 11,6 procent ten opzichte van vorige verkiezingen en komt uit op 15,6 procent van de stemmen.