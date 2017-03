Klaver: populisme niet doorgebroken

ANP Klaver: populisme niet doorgebroken

AMSTERDAM - ,,Het populisme is niet doorgebroken." Dat is de boodschap van de verkiezingen aan alle buitenlandse media, zei lijsttrekker Jesse Klaver van GroenLinks.

Door ANP - 15-3-2017, 23:54 (Update 16-3-2017, 0:05)

Hij sprak verder van een ,,historische avond" door de voorspelde zetelwinst van zijn partij. ,,We hebben meer zetels gewonnen dan we ooit in de Tweede Kamer hebben gehad."

GroenLinks stijgt volgens de exitpoll van NOS/RTL van vier naar zestien zetels. Daarmee zou de partij de grootste op links worden. ,,Het succes van vanavond is te danken aan al die mensen die niet alleen in deze campagne zo hard hebben gewerkt, maar de afgelopen 25 jaar aan GroenLinks hebben gebouwd'', aldus een blije Klaver.

De GroenLinks-voorman toonde zich ook verheugd over de opkomst bij de verkiezingen. ,,Meer jongeren dan ooit gingen naar de stembus. Dat is puur winst."