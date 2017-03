Rutte: verkeerde populisme gestopt

ANP Rutte: verkeerde populisme gestopt

DEN HAAG - In Nederland is het ,,verkeerde soort populisme" een halt toegeroepen. Dat zei VVD-leider Mark Rutte in een eerste reactie op de voorspelde verkiezingsuitslag. Zijn partij wordt volgens de exitpolls opnieuw de grootste, hoewel ze ook tien zetels lijkt te verliezen.

Door ANP - 15-3-2017, 23:32 (Update 15-3-2017, 23:45)

,,Na de brexit en na de verkiezingen in de Verenigde Staten is 'ho' gezegd tegen het verkeerd soort populisme", aldus Rutte, die nu mag proberen zijn derde kabinet te gaan vormen. ,,In een campagne is het onvermijdelijk dat verschillen worden benadrukt. Die zijn de laatste dagen natuurlijk uitvergroot. Maar nu is het van belang het land weer bij elkaar te brengen en een stabiele regering te vormen, zodat we het land de komende vier jaar op een stabiele manier kunnen besturen'', zei Rutte. ,,En daar wil ik alles voor geven."

Hij feliciteerde op het podium ook de winnaars. ,,Ik heb Klaver, Buma en Pechtold aan de lijn gehad en gefeliciteerd met hun prachtige resultaat." Maar, zo zei hij, hij had ook gesproken met PvdA'ers Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. ,,We zijn 4,5 jaar geleden een avontuur met elkaar aangegaan. Ik had ze een andere uitslag toegewenst." PvdA stevent af op een historische nederlaag, met een verlies van misschien wel negenentwintig zetels.

,,We wonen in een gaaf land'', zei Rutte.