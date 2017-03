Sturgeon heeft aan een woord genoeg: Goed

ANP Sturgeon heeft aan een woord genoeg: Goed

EDINBURGH - De Schotse premier Nicola Sturgeon is blij met het voorspelde matige resultaat van Geert Wilders bij de Nederlandse verkiezingen. Dat liet ze merken in een reactie via Twitter op het het bericht dat de PVV volgens de exitpoll een nederlaag heeft geleden. Sturgeon had aan één woord genoeg: ,,Goed''.

Door ANP - 15-3-2017, 23:16 (Update 15-3-2017, 23:16)