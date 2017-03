Asscher: bittere avond voor de PvdA

AMSTERDAM - ,,Dit is een bittere avond voor de PvdA. De uitslag is ongelofelijk teleurstellend", zei PvdA-leider Lodewijk Asscher woensdag. Volgens de exitpoll lijdt zijn partij een historische nederlaag. Ze gaat terug van 38 zetels bij de vorige verkiezingen naar negen nu.

Door ANP - 15-3-2017, 22:38 (Update 15-3-2017, 22:45)

Hoewel het land er nu beter voor staat dan in 2012 ,,zijn we er niet in geslaagd met onze plannen voor de komende jaren al onze kiezers weer te overtuigen", verklaarde Asscher. ,,Maar mijn vertrouwen in onze idealen, onze visie voor Nederland, is ongebroken."

De uitspraak van de kiezer hebben we te respecteren, zei de PvdA-voorman. Hij bedankte de kiezers voor hun steun. ,,Elke dag zullen we strijden om hun vertrouwen waar te maken."

De partij gaat de komende dagen het gesprek aan met de leden en kiezers. ,,We zullen wonden likken, elkaar steunen en sneller dan je nu denkt weer met elkaar kunnen lachen. Samen zullen we nieuwe moed vinden. De sociaaldemocratie zal terugkomen en het bouwen begint vandaag."

Hij feliciteerde verder alle andere partijen die hebben gewonnen.