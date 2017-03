Wilders: Rutte is nog lang niet van mij af

ANP Wilders: Rutte is nog lang niet van mij af

DEN HAAG - ,,Rutte is nog lang niet van mij af!!''. Dat twittert PVV-leider Geert Wilders in een eerste reactie op de exitpoll, waaruit blijkt dat zijn partij met vier zetels winst tweede is geworden, samen met CDA en D66.

Door ANP - 15-3-2017, 21:48 (Update 15-3-2017, 21:48)

Hij begint zijn tweet met : ,,PVV-stemmers bedankt! We hebben zetels gewonnen! Eerste winst is binnen!''