PvdA: grootste nederlaag in geschiedenis

DEN HAAG - De PvdA gaat nog steviger de boeken in als de partij met de grootste verkiezingsnederlaag ooit in de parlementaire geschiedenis. Als de exitpoll van Ipsos uitkomt verliest de PvdA 29 zetels. De PvdA had al het record met een verlies van 22 zetels bij de verkiezingen in 2002. Het CDA kan er ook wat van met twintig zetels verlies in 1994 en 2010.

Door ANP - 15-3-2017, 21:42 (Update 15-3-2017, 21:42)