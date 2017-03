Buitenweg (GL): historische uitslag

ANP Buitenweg (GL): historische uitslag

DEN HAAG - Een historische uitslag. Zo omschrijft Kathelijne Buitenweg, de nummer twee van GroenLinks, de enorme winst voor haar partij. GroenLinks groeit volgens de voorlopige exitpoll van vier naar zestien zetels.

Door ANP - 15-3-2017, 21:23 (Update 15-3-2017, 21:23)

,,We hebben nog nooit zo goed gescoord. Ik ben supertrots op de partij, op alle mensen die de straat opgingen en campagne hebben gevoerd'', zei Buitenweg tegen de NOS. ,,Mensen hebben genoeg van de huidige polarisatie. We hebben een beweging van verandering ingezet, dat moeten we doorzetten.''